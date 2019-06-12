Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России введет крупные штрафы для операторов, использующих иностранные системы спутниковой связи без выполнения необходимых условий. Об этом пишет CNews.

Сообщается, что таким образом Минкомсвязь продолжает тенденцию к недопущению на территории РФ работы заграничных систем спутникового интернета вроде Starlink или Oneweb.

Операторам, которые будут замечены за незаконным использованием систем иностранного спутникового интернета, грозит штраф в зависимости от статуса.

Так, должностные лица должны будут заплатить от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. (≈ $155 — $465); предприниматели — от 70 тыс. руб. до 200 тыс. руб. (≈ $1085 — $3100); юридические лица — от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. (≈ $7750 — $15500). Для физических лиц наказание не предусмотрено.

Напомним, в начале года Государственная комиссия по радиочастотам запретила ввоз спутниковых телефонов на территорию России с целью помешать работе OneWeb.

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