Заседание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания снова не состоится в запланированный срок. Причиной послужило отсутствие кворума, сообщается на сайте регулятора.

В конце мая председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк назначила заседание членов совета на 13 июня. До этого представители регулятора какое-то время не собирались, в связи с увольнениями-назначениями членов совета, а также с их отпусками.

Однако, и в этот раз заседание не состоится, поскольку Олег Черныш и Валентин Коваль ушли в плановые отпуска, а Юрий Артеменко не восстановился на должность в Нацсовете.

«Согласно части четвертой статьи 24 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» заседание регуляторного органа является правомочным, если на нем присутствуют не менее шести членов Национального совета. В случае необеспечения кворума заседание не проводится», — говорится в сообщении Нацсовета.

Предположительно, теперь заседание Нацсовета назначат не ранее июля, когда истечет срок 5-летнего пребывания на должности Юрия Артеменко, и Президент Владимир Зеленский сможет выбрать нового кандидата на этот пост.

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