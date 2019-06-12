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Британский регулятор Ofcom внёс изменения в технические правила, которым должны следовать цифровые радиостанции, вещающие в стандарте DAB.

Правила должны гарантировать использование цифровыми радиостанциями унифицированных параметров передачи сигнала, а также то, что отныне в эфире не должно быть помех и конфликтов.

Ofcom внёс изменения в правила, дабы гарантировать соответствие технических кодов новым технологиям и текущему состоянию индустрии, включая потребности будущих мелких локальных DAB станций.

В ходе консультаций, завершившихся 28 марта, регулятор получил 28 отзывов на свои инициативы от представителей отрасли и широкой общественности.

На основании анализа данных отзывов регулятором были внесены некоторые изменения в изначальные предложения.

Если говорить вкратце, изменения охватывают процедуру ACI/блокировок, маски спектра DAB, а также отменяют прежнюю норму, требовавшую от вещателей получать отдельное разрешение для перехода на более современный цифровой стандарт DAB+.

В регуляторе комментируют: «Мы предлагаем отменить прежнюю норму, требовавшую от вещателей получения предварительного письменного разрешения от Ofcom для перехода на новый стандарт DAB+, дабы поставить оба формата цифрового вещания в равные условия. Мы также предлагаем отменить отдельный 30%-ный лимит для станций, вещающих в DAB+, который в настоящее время является обязательным для SDL».

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Ofcom.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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