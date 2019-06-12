Британский регулятор Ofcom внёс изменения в технические правила, которым должны следовать цифровые радиостанции, вещающие в стандарте DAB.

Правила должны гарантировать использование цифровыми радиостанциями унифицированных параметров передачи сигнала, а также то, что отныне в эфире не должно быть помех и конфликтов.

Ofcom внёс изменения в правила, дабы гарантировать соответствие технических кодов новым технологиям и текущему состоянию индустрии, включая потребности будущих мелких локальных DAB станций.

В ходе консультаций, завершившихся 28 марта, регулятор получил 28 отзывов на свои инициативы от представителей отрасли и широкой общественности.

На основании анализа данных отзывов регулятором были внесены некоторые изменения в изначальные предложения.

Если говорить вкратце, изменения охватывают процедуру ACI/блокировок, маски спектра DAB, а также отменяют прежнюю норму, требовавшую от вещателей получать отдельное разрешение для перехода на более современный цифровой стандарт DAB+.

В регуляторе комментируют: «Мы предлагаем отменить прежнюю норму, требовавшую от вещателей получения предварительного письменного разрешения от Ofcom для перехода на новый стандарт DAB+, дабы поставить оба формата цифрового вещания в равные условия. Мы также предлагаем отменить отдельный 30%-ный лимит для станций, вещающих в DAB+, который в настоящее время является обязательным для SDL».

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Ofcom.

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