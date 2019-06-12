MEGOGO открыл кинотеатр в новой популярной столичной локации Бухта. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе видеосервиса.

Непосредственно кинозал расположился в Бухта Art Space, на втором этаже Речного вокзала. Здесь три вечера в неделю гости и жители Киева могут насладиться бесплатным просмотром фильмов и даже поучаствовать в обсуждении кинопроизведений.

Сейчас кинотеатр MEGOGO открыт по средам, четвергам и воскресеньям. Вместительность кинозала – 70 мест. Вместо привычных кресел в кинотеатре размещены мягкие и удобные пуфики.

Каждую среду в 20:00 посетителям доступны фильмы с сурдопереводом/субтитрами из каталога для слабослышащих людей «Смотри как слышно». Среди них – блокбастеры, киношедевры и фильмы, ставшие легендарными. К примеру, сегодня зрители смогут посмотреть франко-британский фильм «2+1» с Омаром Си в главной роли. Актер хорошо известен по своей игре в искрометной шедевральной мелодраматической комедии «1+1».

В четверг киносеанс начинается на час ранее, в 19:00, и проходит уже в партнерстве с Ukrainian Film School. Особенность киновечера – обсуждение фильмов при участии специально приглашенных экспертов. В программе по четвергам – показы фестивальных работ, короткометражек, арт-хауза, фильмов на языке оригинала и многое другое. К примеру, в этот четверг, 14-го июня, будет показан оскароносный фильм иранского производства – «Коммивояжер», а экспертом вечера станет Тарас Ткаченко – режиссер таких полнометражек как: «Право на надію», «Опер за викликом», «Чорний Ворон», а также других короткометражных и документальных картин.

По воскресеньем в кинотеатре зрителям будут представлены различные популярные фильмы из медиатеки MEGOGO – зарубежные хиты «голливудского» производства. Начало сеанса в 20:00.

Кроме того на летний период организаторы планируют ввести «детский день» и показывать анимационные фильмы, мультсериалы. Также в планах – проведение мастер-классов, лекций и открытых встреч с экспертами медиа-, ТВ- и киноиндустрий.

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