Румынский регулятор сектора телекоммуникаций Ancom планирует до конца 2019 года выдать лицензии для развития сетей 5G. Об этом говорится в официальном документе, представляющем позицию регулятора касательно выдачи разрешений на использование радиочастот в диапазонах 700 МГц, 800 МГц, 1500 МГц, 2600 МГц и 3400-3800 МГц. Ожидается, что процедура тендера на использование доступного частотного ресурса в данных диапазонах завершится к 31 октября. Победители аукциона смогут использовать часть частот с 1 января 2020 года.

Организация аукциона

До 15 августа в Ancom предлагают утвердить поправки к Национальной таблице распределения частот, согласно которым полоса 700 МГц, используемая в настоящее время системами телевизионного вещания, будет передана для нужд развития мобильной связи. По итогам открытых консультаций и индустрией регулятор до конца августа подготовит и утвердит документацию, необходимую для проведения аукциона.

Частотный ресурс, выставляемый на аукцион

В Ancom планируют выставить на тендер 2×30 МГц (FDD) и 1×15 МГц (SDL) блоков в полосе 700 МГц, 2×5 МГц (FDD) блока в полосе 800 МГц, 1×40 МГц (SDL) блок в полосе 1500 МГц и 2×40 МГц (FDD) блока в полосе 2600 МГц.

90 МГц (операционный режим TDD) в полосе 3400-3800 МГц будут выделены на более короткий период длиной в 6 лет (с 1 января 2020 по 31 декабря 2025), а 400 МГц (в режиме TDD) – на более длительный срок в 10 лет (с 1 января 2026 по 31 декабря 2035). Как указали в Ancom, цель выделения частот на более короткий срок состоит в согласовании даты истечения срока действия данных разрешений с уже выданными в данном диапазоне частот в 2015 году.

Разрешения на использование частот в диапазоне 700 МГц и 1500 МГц будут выданы на 15 лет – начиная с 1 января 2021 года для диапазона 700 МГц и начиная с 1 января 2020 года для полосы 1500 МГц. До сих пор не было выдано ни одного разрешения на использование частот в данном диапазоне.

В Ancom планируют выдавать лицензии на частоты в полосе 800 МГц и 2600 МГц на 10-летний срок. Регулятор изучает также возможность согласования сроков действия лицензий со сроками действия существующих разрешений на использование частот в данных диапазонов, которые заканчиваются 5 апреля 2029 года.

Компании Telekom Romania Mobile Communications, Orange и Vodafone владеют разрешениями на право использования частот диапазона 800 МГц до 5 апреля 2029 года. Кроме того, компании Telekom Romania, Orange, Vodafone и RCS&RDS имеют разрешения на частоты в диапазоне 2600 МГц, действующие до той же даты.

Процедура проведения аукциона

Распределение частот, согласно заявлениям Ancom, будет осуществляться на конкурсной основе, что предусматривает подачу каждым из заинтересованных в частотах операторов предварительной заявки с указанием количества блоков, которые он желает получить в каждом из доступных диапазонов. Эти заявки покажут, превышает ли спрос количество свободных частот в каждом из диапазонов, или же количество заявок соответствует количеству свободных частот, а то и меньше их количества.

Стартовые цены на каждый блок частот, выделяемых в соответствии с процедурой, прописанной для каждого из диапазонов, будут установлены исходя из минимальных сумм лицензионного сбора, установленными в соответствии с действующими правилами лицензирования частот в конкретных диапазонах.

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