Киевстар запустил 4G для пассажиров Харьковского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, доступ к интернету не будет прерываться в зависимости от того, находится ли пользователь на станции или же перемещается между ними.

«Ежедневно харьковское метро перевозит более 800 тысяч пассажиров, которые теперь могут воспользоваться всеми преимуществами связи 4G от Киевстар. Скорость мобильного интернета будет достаточно комфортной как для интернет-серфинга, так и для быстрой передачи данных», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, Киевстар ранее подавал заявку на торговую марку «Якісний 4G уже в метро». В компании сообщают, что оператор намерен зарегистрировать как можно больше ТМ для продвижения бренда.

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