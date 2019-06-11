Эксперт Ericsson Питер Йонссон прогнозирует рост пользователей 4G в Украине до 50% к 2024 году. На данный момент в стране не более 8% населения использует технологию четвертого поколения, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Йонссона, сейчас большинство населения Украины пользуется услугами 2G и 3G, поэтому связь четвертого поколения остается маловостребованной. Однако, при наличии необходимых телеком-сетей уже за пять лет можно развить потребление 4G до 50%.

Делать прогнозы касательно развития 5G Питер Йонссон не берется в силу нехватки данных. Однако в успехе сетей четвертого поколения эксперт уверен.

«Количество 5G в мире растет быстро, однако к 2024 году большинство пользователей будет использовать 4G», — заверил Йонссон.

Процесс оснащения городов и сел Украины местными сотовыми операторами происходит довольно активно. На данный момент сеть 4G от Киевстар доступна почти 67% жителей страны, Vodafone — порядка 60%, lifecell — около 62% населения. Несмотря на это, лишь малая часть абонентов может использовать преимущества новых технологий.

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