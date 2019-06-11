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Радио

Компания «Kantar TNS» обнародовала данные исследования радио в Украине. Как показал опрос, топ-10 любимых среди украинцев станций с прошлого года остался практически неизменным. Соответствующая информация размещена на сайте Независимой ассоциации телерадиовещателей.

Опрос проводился в течение двух месяцев текущего года, с февраля по апрель. Всего было опрошено чуть более 10 200 жителей крупных городов (с населением больше 50 тысяч), возрастом от 12 до 65 лет.

Данные радиослушания в украине, первая волна 2019 год
Источник: Независимая ассоциация телерадиовещателей

Согласно результатам опроса, лидирующую рейтинговую позицию по-прежнему занимает ХІТ FM, за ним Радио «Пятница» и «Люкс FM». К тому же «Пятнице» удалось улучшить этот показатель, по сравнению с прошлогодними результатами.

Данные радиослушания в украине, первая волна исследования 2019 год
Источник: Независимая ассоциация телерадиовещателей

В целом же, музыкальные предпочтения украинцев за год практически не изменились, о чем говорят результаты опроса. Не считая Radio Relax, вытесненного «Мелодией», в 2019 году десятка популярнейших радио включает в себя те же станции, что и годом ранее.

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