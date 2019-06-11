Компания «Kantar TNS» обнародовала данные исследования радио в Украине. Как показал опрос, топ-10 любимых среди украинцев станций с прошлого года остался практически неизменным. Соответствующая информация размещена на сайте Независимой ассоциации телерадиовещателей.

Опрос проводился в течение двух месяцев текущего года, с февраля по апрель. Всего было опрошено чуть более 10 200 жителей крупных городов (с населением больше 50 тысяч), возрастом от 12 до 65 лет.

Согласно результатам опроса, лидирующую рейтинговую позицию по-прежнему занимает ХІТ FM, за ним Радио «Пятница» и «Люкс FM». К тому же «Пятнице» удалось улучшить этот показатель, по сравнению с прошлогодними результатами.

В целом же, музыкальные предпочтения украинцев за год практически не изменились, о чем говорят результаты опроса. Не считая Radio Relax, вытесненного «Мелодией», в 2019 году десятка популярнейших радио включает в себя те же станции, что и годом ранее.

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