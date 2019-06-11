Британским пенсионерам, которые до сих пор могли бесплатно смотреть такие телепроекты, как «Голубая планета» и «Доктор кто», придётся теперь платить за это, поскольку в общественной компании BBC озвучили намерение отказаться от практики выдачи бесплатных лицензий зрителям старше 75 лет.

В корпорации BBC, деятельность которой финансируется из средств, получаемых от налогов, собираемых со всех домохозяйств, имеющих телевизоры, заявили о том, что около 3.7 миллиона пенсионеров, ранее имевших бесплатные лицензии, должны будут платить за них после вступления в силу в июне 2020 года новых правил.

Впрочем, домохозяйства, получающие так называемый пенсионный кредит – форму социальной помощи для самых бедных – по-прежнему смогут смотреть телепрограммы бесплатно. При этом годовая стоимость лицензии для владельца цветного телевизора сегодня составляет 154,50 фунта стерлингов (около 5175 грн).

Данный шаг вряд ли найдёт понимание в обществе. Вещатель занимает центральное положение в британской культурной жизни, и его теле, радио и интернет-контент еженедельно потребляет 92% жителей страны.

«Несмотря на то, что, согласно данным исследований, пенсионеры сегодня живут намного лучше, чем почти 20 лет тому, когда концессия стала впервые возможна, тем не менее, многие жители страны по-прежнему остаются достаточно бедными, однако многим из них не хочется терять друга, которого они видят в BBC», – говорит председатель правления BBC Дэвид Клементи.

В BBC всегда согласовывают условия финансирования с правительством. В 2015 году оно обязалось взять на себя расходы, связанные с предоставлением бесплатных лицензий жителям, старшим 75 лет, до 2020 года.

В понедельник было объявлено о том, что предложенная схема была наиболее выгодной в плане предоставления беднейшим гражданам страны возможности получения лицензии на пользование телевизором, однако без выделения достаточного количества средств, схема должна будет быть закрыта.

В BBC заявили, что финансирование британских служб корпорации уже на 25% ниже объёмов, которые были бы в случае, если бы цены на лицензии выросли бы с 2010 года в соответствии с темпами инфляции. В компании полагают, что новая схема обойдётся в примерно 250 миллионов фунтов стерлингов в год.

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