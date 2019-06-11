Правительство Японии заявило о намерении разрешить четырём национальным операторам мобильной связи размещать базовые станции сетей 5G на светофорах, сообщает издание Nikkei Asian Review.

Главной целью данной инициативы является снижение стоимости и сокращение сроков, необходимых для построения общенациональных сетей 5G, путём использования развитой инфраструктуры светофоров страны.

В публикации издания говорится, что 200 000 светофоров Японии находятся в ведении органов местного самоуправления, которые смогут использовать инфраструктуру 5G для реализации проектов, связанных с самоходными транспортными средствами, и служб экстренной связи при стихийных бедствиях.

Проект, являющийся частью более широкой IT стратегии, должен быть одобрен правительством в середине июня. Ожидается, что уже в 2020 году операторы смогут начать тестировать оборудование, устанавливаемое на светофорах, а к 2023 году закончат построение сетей на национальном уровне.

Согласно информации издания, координированием инициативы займётся несколько правительственных организаций, в частности – Министерство связи, Национальная полиция, министерство транспорта и местные органы власти.

Центральному правительству предстоит решить, каким образом стоимость развёртывания на светофорах базовых станций 5G будет распределена между операторами и органами местного самоуправления.

В рамках реализации проекта датчики будут устанавливаться на светофорах для создания «надёжных сотовых сетей». В публикации говорится, что операторы, полиция и местные органы самоуправления получат в своё распоряжение собственные ячеистые сети.

В прошлом месяце правительство Японии утвердило план построения четырьмя операторами мобильной связи беспроводных сетей 5G, сумма инвестиций в которые должна составить в ближайшие пять лет 1.6 триллиона японских иен (14.4 миллиарда долларов).

Министерство связи одобрило заявки, поданные компаниями NTT DoCoMo, KDDI, SoftBank и гигантом электронной торговли Rakuten после их проверки на предмет соответствия условиям выделения частот для развития 5G.

Наибольшие инвестиции в развитие сетей 5G в указанный период планирует сделать компания NTT DoCoMo – их сумма составит 795 миллиардов иен. В KDDI планируют инвестировать в новые технологии 466 миллиардов иен, а инвестиции SoftBank и Rakuten составят 206 и 194 миллиарда иен соответственно.

Согласно публикации, четыре оператора планируют начать предоставлять услуги 5G связи на коммерческой основе в 2020 году.

Условия выделения частот для развития 5G включают в себя обязательства начать предлагать услуги на территории всех префектур Японии на протяжении двух ближайших лет, а через пять лет установить базовые станции 5G на половине территории страны.

В компаниях NTT DoCoMo и KDDI планируют через пять лет обеспечить покрытие сигналом 5G более 90% заселённой территории Японии, в SoftBank намерены к тому же времени обеспечить покрытие 64%, а в Rakuten – 56%.

Ранее в NTT DoCoMo озвучивали планы касательно запуска на некоммерческой основе тестовых сетей 5G уже в сентябре 2019. В компании также заявляли, что их абоненты смогут опробовать 5G сети во время намеченного на этот год Чемпионата мира по регби.

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