С 10 июня 2019 года директором «Медиа Группы Украина» назначен Евгений Бондаренко. Последние 7 лет Евгений работал в Группе StarLightMedia.

Как сообщалось ранее, Евгений Лященко принял решение уйти из компании и развивать карьеру вне Группы.

Евгений Бондаренко с 2012 года занимал пост главного операционного директора в группе StarLightMedia. С 2006 года работал директором по управлению эффективностью в группе EastOne, где отвечал за процессы стратегического развития и повышения операционной эффективности активов, в том числе медийных. До этого Евгений был заместителем директора по планированию и управлению эффективностью деятельности в группе компаний «ТНК-ВР Украина». Трудовую деятельность начал в 1997 году, занимал руководящие позиции в сфере финансов, учета и аудита в различных компаниях. Имеет высшее экономическое образование и два диплома MBA: WU Executive Academy, Vienna University of Economics and Business (Австрия) и Carlson School of Management, University of Minnesota (США).

«Возглавить «Медиа Группу Украина» сегодня – огромная честь и ответственность. Медиа Группа успешна, она объединяет уникальный портфель активов и команду профессионалов. В ближайшее время нам важно определиться с приоритетами и стратегией дальнейшего развития. Но что точно могу сказать уже сейчас: мы будем двигаться вперед и развивать рынок и индустрию, которой я посвятил много лет своей жизни и, безусловно, заинтересован в дальнейшей реализации проектов, направленных на ее системное улучшение. Это интересная и – одновременно – сложная задача, которая, действительно, вдохновляет и мотивирует», – говорит Евгений Бондаренко, директор «Медиа Группы Украина».

Александр Баринов, глава наблюдательного совета «Медиа Группы Украина», добавляет: «Мир становится глобальным, ценность контента повышается, индустрия медиа переживает фундаментальную трансформацию. По сути, у нас на глазах формируется новая индустрия. И традиционным игрокам, которые занимают лидерские позиции в отрасли, важно не только отвечать на вызовы, но и самим инициировать эти изменения. «Медиа Группа Украина» – самая молодая и амбициозная медиагруппа в стране с креативной и мотивированной командой. Я уверен, что опыт и системный подход в управлении бизнесом Евгения Бондаренко выведут наш медиа-холдинг на новый виток развития и позволят приумножить достижения».

