Специалисты приступили к работам по доставлению спутника «Ямал-601» на орбиту. На днях аппарат не смог дойти до точки назначения из-за неисправности двигателя, передает ТАСС.

Сообщается, что была проведена 2-часовая специальная операция по «довыведению» «Ямала». Этот маневр был первым из множества запланированных, в результате которых аппарат прибудет в рабочую точку в начале июля.

«Сегодня состоялся первый маневр спутника «Ямал-601″ с использованием двигателей малой тяги, и спутник начал переход на геостационарную орбиту по резервной схеме. В 12:27 мск были включены четыре двигателя малой тяги, первый маневр продлился около двух часов», — прокомментировал «Газпром космические системы».

Напомним, спутник связи «Ямал-601» был запущен 30 мая с космодрома Байконур. После достижения точки 49 гр.в.д. он должен заменить на орбите действующий там спутник «Ямал-202» и предоставлять услуги связи.

Однако 5 июня стало известно, что «Ямал-601» не достиг рабочей точки в назначенный срок. Причиной послужили проблемы с двигателем аппарата.

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