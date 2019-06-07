Швейцария была первой страной в Европе, где была запущена мобильная связь в стандарте 5G. Вскоре технологии беспроводной связи пятого поколения пришли в Великобританию. Теперь к ним присоединяется Италия, где компания Vodafone запустила мобильную связь нового поколения в 28 муниципалитетах пяти крупных городов – Милана, Турина, Болоньи, Рима и Неаполя.

В компании Vodafone Italy отметили, что они являются первопроходцами в сфере запуска новой услуги, однако, по их данным, уже в ближайшие месяцы к 5G гонке могут присоединиться их ближайшие конкуренты — TIM и Fastweb. Генеральный директор компании Альдо Бизио заявил, что к 2021 году возможность подключения к мобильному интернету на гигабитной скорости получат жители более 100 городов и муниципалитетов, а ещё через 4,5 года покрытие сетей 5G станет таким же, каким сегодня является покрытие сетей 4G.

Параллельно с запуском 5G компания Vodafone также начнёт предлагать на итальянском рынке три модели смартфонов, способные работать в данных сетях – Xiaomi Mi Mix 3 5G (уже доступен в продаже); LG V50 ThinQ 5G (появится в магазинах с понедельника, 10 июня); Samsung Galaxy S10 5G (его можно будет заказать с 10 июня, однако доставки начнутся в конце месяца).

Желающие использовать новую технологию могут оставаться на своих существующих тарифных планах от компании Vodafone Italy, однако им придётся ежемесячно доплачивать по 5 евро сверх привычной абонплаты.

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