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Швейцария была первой страной в Европе, где была запущена мобильная связь в стандарте 5G. Вскоре технологии беспроводной связи пятого поколения пришли в Великобританию. Теперь к ним присоединяется Италия, где компания Vodafone запустила мобильную связь нового поколения в 28 муниципалитетах пяти крупных городов – Милана, Турина, Болоньи, Рима и Неаполя.

В компании Vodafone Italy отметили, что они являются первопроходцами в сфере запуска новой услуги, однако, по их данным, уже в ближайшие месяцы к 5G гонке могут присоединиться их ближайшие конкуренты — TIM и Fastweb. Генеральный директор компании Альдо Бизио заявил, что к 2021 году возможность подключения к мобильному интернету на гигабитной скорости получат жители более 100 городов и муниципалитетов, а ещё через 4,5 года покрытие сетей 5G станет таким же, каким сегодня является покрытие сетей 4G.

Параллельно с запуском 5G компания Vodafone также начнёт предлагать на итальянском рынке три модели смартфонов, способные работать в данных сетях – Xiaomi Mi Mix 3 5G (уже доступен в продаже); LG V50 ThinQ 5G (появится в магазинах с понедельника, 10 июня); Samsung Galaxy S10 5G (его можно будет заказать с 10 июня, однако доставки начнутся в конце месяца).

Желающие использовать новую технологию могут оставаться на своих существующих тарифных планах от компании Vodafone Italy, однако им придётся ежемесячно доплачивать по 5 евро сверх привычной абонплаты.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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