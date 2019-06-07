Ряд инвесторов заявил о планах инвестировать в развитие ivi порядка 40 млн. долл. Среди них и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ранее заинтересовавшийся покупкой онлайн-кинотеатра, передает Телеспутник.

Как объяснил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, финансовые вложения пойдут на укрепление позиций ivi на рынке, а также на апгрейд видеосервиса в целом.

«Инвестиции РФПИ и партнеров направлены на поддержку и дальнейшее развитие крупнейшего игрока на российском рынке легального видеоконтента, поставляемого потребителям онлайн. Мы видим уверенный рост этого сегмента на протяжении последних нескольких лет и рассчитываем, что с помощью наших инвестиций компания ivi сможет внедрить передовые технологические инновации в развитие платформы и увеличить зрительскую аудиторию», — сообщил Дмитриев.

Напомним, в апреле стало известно, что РФПИ намерен приобрести онлайн-кинотеатр ivi и составить конкуренцию МТС, заявлявшему об аналогичных планах ранее. Не оглашая намерения напрямую, Фонд заказал подробную финансовую экспертизу видеосервиса.

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