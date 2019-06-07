Международная группа ученых провела исследования, в ходе которых выяснилось, что использование интернета влечет за собой ряд малоприятных для мозга последствий. В частности, у любителей интернет-серфинга нарушается внимание, концентрация и память, передает HotGEO.

Согласно данным, постоянное пользование сетью вызывает в мозгу человека ряд устойчивых и острых процессов, влияющих на многие функции. Поскольку мы привыкли получать ответы на все свои вопросы из интернета, наше внимание рассеивается, вследствие чего снижается концентрация на одной конкретной задаче.

Грубо говоря, из-за того, что интернет «думает» за нас, мозг снижает наши способности к запоминанию.

Отмечается, что исследования проводились на взрослых. То есть, влияние интернета на подростков и детей предстоит еще выяснить.

Чтоб уберечь себя от пагубного воздействия, нужно придерживаться простых правил. Во-первых, постараться ограничить время своего пребывания в сети, а во-вторых, активно тренировать свою память.

Однако вопрос «дозирования» присутствия в интернете в наше время является довольно спорным. В текущем году общая мировая сеть насчитывает уже 4,39 миллиарда пользователей. Кроме того, по результатам исследования We Are Social and Hootsuite, ежедневно более миллиона человек становятся новыми интернет-пользователями.

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