Украинский производитель IPTV/OTT-приставок выпустил медиаплеер с ОС Android TV 8.0. Об этом сообщается на официальном сайте Infomir. Отечественный продукт сможет соперничать с устройствами мировых брендов.

Главные преимущества приставки – Android TV 8.0, пульт с голосовым управлением и поддержка 4K HDR. Устройство официально сертифицировано Google.

MAG425A получил мощный процессор ARM Cortex-A53, 2 ГБ оперативной памяти и выход HDMI 2.1a. Встроенный Wi-Fi-модуль работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц и обеспечивает стабильное соединение даже вдали от роутера. Доступен разъем Ethernet.

Новый зрительский опыт с 4K HDR

В качестве 4K изображение становится детальным и живым: пикселей вчетверо больше. чем в Full HD. Это самое актуальное разрешение ближайших лет. Расширенный динамический диапазон (HDR) обеспечивает естественную цветопередачу — темные и яркие участки кадра отображаются с высоким контрастом. Чтобы оценить данное преимущество, зрителям нужен телевизор с поддержкой 4K HDR.

Android TV и голосовое управление

Google Assistant и пульт с голосовым контролем помогут найти передачи и фильмы по названию, рейтингу, жанру, популярности или актерам. В результаты поиска попадает контент из всех установленных приложений. К сожалению, Google Assistant понимает только 8 языков и пока не поддерживает русский и украинский.

С MAG425A можно подключиться к своему IPTV/OTT-провайдеру, смотреть контент стриминговых сервисов и воспроизводить файлы из локальных хранилищ. Технология Chromecast built-in позволяет транслировать на большой экран видео, музыку и фильмы прямо со смартфона или планшета. Достаточно, чтобы устройства работали в одной сети Wi-Fi. Кроме того, приставка поддерживает игры для Android TV и совместима с беспроводными BLE-геймпадами.

Новинка официально доступна в Украине и по всему миру. У отечественных ритейлеров MAG425A стоит до 2199 гривен.

Infomir выпускает приставки больше 14 лет. Главный офис и производство находятся в Украине, а представительства и логистические центры работают в США, Германии, Эстонии, Швейцарии и ОАЭ. Как сообщается в пресс-центре компании, своими продуктами Infomir стремится улучшить индустрию телевидения.

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