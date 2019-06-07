Согласно новой оценке экспертов Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) ежегодные потери от пиратства и продажи контрафактной продукции в 11 ключевых секторах экономики ЕС составляют до 49 миллиардов фунтов стерлингов (60 миллиардов евро).

Согласно свежему анализу, общие потери составляют 7.4% от всех продаж в следующих секторах: косметика и средства личной гигиены; одежда, обувь и аксессуары; спортивные товары; игрушки и игры; ювелирные изделия и часы; ручные и багажные сумки; музыкальные записи; спиртные напитки и вина; пестициды; смартфоны.

Исходя из утверждения о том, что легальные производители выпускают меньшее количество продукции, чем они могли бы выпускать при отсутствии на рынке контрафактных товаров, а в производстве задействовано меньшее количество рабочей силы, авторы анализа высказывают предположение, что в данных секторах по всей территории ЕС потеряно до 468 000 рабочих мест.

В Великобритании ежегодные потери от пиратства и продажи контрафакта составляют по подсчётам экспертов 5.98 миллиарда фунтов стерлингов, что равно примерно 6.7% от всех продаж в 11 секторах экономики.

В целом общая стоимость потерянных продаж на одного гражданина Великобритании составляет по данным экспертов 92 фунта стерлингов в год.

Это уже вторая опубликованная EUIPO общесекторальная оценка экономического влияния пиратства и продажи контрафактной продукции на состояние ключевых секторов, которые принято считать наиболее уязвимыми для нарушения прав интеллектуальной собственности.

Авторы исследования утверждают, что с момента публикации первого подобного анализа в 2018 году объёмы потерянных продаж снизились на уровне ЕС по всем исследуемым секторам кроме двух: одежда, аксессуары и обувь; косметика и средства личной гигиены.

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