В рамках демонстрации космических технологий нового типа 105 самых маленьких в мире свободно летающих спутников отправились на орбиту Земли. Отправленные ими с орбиты короткие телеметрические сигналы приняты наземной станцией в Корнеле.

Группа инженеров из Стэндфордского университета и центр Эймса при NASA впервые установила контакт с крошечными спутниками, известными как Sprite ChipSats, в ночь на 19 марта – через день после того, как они были выпущены в открытый космос из своего грузового «контейнера» под названием KickSat-2 – спутника типа CubeSat размером с коробку из-под обуви. С тех пор команда работала над завершением первого этапа миссии по сбору и анализу данных – триумфальным событием для инженеров, начавших свой новаторский проект в 2011 году в Корнеле.

«Успех данной демонстрации свидетельствует о том, что невероятно малые, недорогие космические аппараты не просто возможны – они реальны. KickSat открыл дверь в новую, демократическую эру освоения космоса», – говорит Мейсон Пек, доцент кафедры машиностроения и аэрокосмической техники в Корнеле и директор Space Systems Design Studio.

Пек руководил процессом на раннем этапе разработки спутников Sprites вместе с бывшими студентами Закари Манчестером и Джастином Атчисоном. Манчестер, который в настоящее время является доцентом кафедры аэронавтики и космонавтики в Стэнфорде, вместе с сотрудниками исследовательского центра имени Эймса при NASA спроектировал и построил космический корабль KickSat-2 и возглавлял миссию с момента её начала.

Каждый спутник Sprite, имеющий размер коробки с печеньем, весит всего 4 грамма, однако, снабжён собственным источником питания, разнообразными датчиками и системой связи, которые установлены на монтажной плате размером в 1.4 квадратных дюйма. Используя солнечную энергию, они передавали короткие импульсы в диапазоне 400 МГц с мощностью в несколько милливатт, впервые демонстрируя возможность создания спутников, роящихся как насекомые.

«Целью запуска спутников Sprites на борту спутника KickSat-2 является демонстрация базовых возможностей, одной из которых является связь, не создающая помех другим спутникам. Уже через несколько лет мы можем ожидать появления новаторских научных и коммерческих приложений на таких спутниках. Следующее поколение подобных аппаратов будет иметь возможности GPS навигации, измерения состояния атмосферы, магнитных полей и прочих параметров», – говорит Пек, работавший старшим технологом NASA с 2011 по 2014 год.

Спутники Sprites были выведены в космос на борту ракеты Cygnus NG-10, которая была запущена к Международной космической станции в ноябре 2018 года, однако, лишь 18 марта текущего года грузовой спутник KickSat-2 смог выпустить спутники Sprites в открытый космос. Они находились на орбите на протяжении всего нескольких дней, после чего сгорели в плотных слоях атмосферы Земли, что было предусмотрено данным проектом, дабы не увеличивать на орбите количество космического мусора.

Успешное развёртывание и установка связи со спутниками Sprites стало поводом для праздника и для более чем 300 космических энтузиастов, поддержавших проект через кампанию на Kickstarter. Некоторые из тех, кто оказал поддержку реализации проекта, получили право собственности на один из спутников Sprite и возможность настраивать передаваемый им сигнал. Пек отметил, что некоторые энтузиасты отслеживали сигнал от спутников Sprites, находясь у себя дома и используя достаточно дешёвое оборудование.

«Проект KickSat-2 – это наибольшее количество свободно летающих спутников, одновременно выпущенных в космос. Спутник Sprite стоимостью менее 100 долларов является космическим аппаратом для всех и каждого», – заявил Пек, добавив, что в настоящее время в процессе разработки находятся новые группировки спутников Sprite, включая проект CAESAR, предполагающий сближение с кометой.

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