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NBC News Now
Фото: NBC News

Компания NBC News запустила в конце мая потоковую платформу, предлагающую блоки из восьми часов ежедневных программ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Компания NBC News Now предлагает продукт нового типа для подрастающего поколения потребителей новостей, – говорится в заявлении компании. – Служба будет предлагать насыщенный оригинальный новостной контент и подробные журналистские репортажи, подготовленные NBC News и партнёрами NBCU».

Контент службы будет компоноваться в телецентре NBC News на Манхеттене, и будет охватывать новости в развитии (рубрика «Briefly»), а также горячие новости, подробные репортажи, интервью с видными общественными деятелями, а также «взгляд из-за кулис на наиболее важные события, происходящие в мире».

«Для стабильного будущего компании NBC News нет ничего более важного, чем донесение нашего контента до новых аудиторий, и запуск NBC News NOW является важной составляющей данной стратегии», – говорит президент NBC News Ноа Оппенхайм.

В компании заявили, что платформа работает на бесплатной основе и будет получать финансирование за счёт размещаемой рекламы.

Контент платформы можно будет смотреть на сайте NBC News, в приложении NBC News, а также в специальных приложениях NBC News для Apple TV, Roku и Amazon Fire TV.

Запуск новой платформы происходит на фоне аналогичных процессов, охвативших всю отрасль, игроки которой стремятся расширять своё присутствие в цифровом пространстве.

Напомним, о запуске новостийного видеосервиса NBC News впервые стало известно в марте текущего года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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