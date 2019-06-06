Компания NBC News запустила в конце мая потоковую платформу, предлагающую блоки из восьми часов ежедневных программ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Компания NBC News Now предлагает продукт нового типа для подрастающего поколения потребителей новостей, – говорится в заявлении компании. – Служба будет предлагать насыщенный оригинальный новостной контент и подробные журналистские репортажи, подготовленные NBC News и партнёрами NBCU».

Контент службы будет компоноваться в телецентре NBC News на Манхеттене, и будет охватывать новости в развитии (рубрика «Briefly»), а также горячие новости, подробные репортажи, интервью с видными общественными деятелями, а также «взгляд из-за кулис на наиболее важные события, происходящие в мире».

«Для стабильного будущего компании NBC News нет ничего более важного, чем донесение нашего контента до новых аудиторий, и запуск NBC News NOW является важной составляющей данной стратегии», – говорит президент NBC News Ноа Оппенхайм.

В компании заявили, что платформа работает на бесплатной основе и будет получать финансирование за счёт размещаемой рекламы.

Контент платформы можно будет смотреть на сайте NBC News, в приложении NBC News, а также в специальных приложениях NBC News для Apple TV, Roku и Amazon Fire TV.

Запуск новой платформы происходит на фоне аналогичных процессов, охвативших всю отрасль, игроки которой стремятся расширять своё присутствие в цифровом пространстве.

Напомним, о запуске новостийного видеосервиса NBC News впервые стало известно в марте текущего года.

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