Телеком-компании России не боятся шпионской угрозы Huawei. Оператор связи МТС намерен использовать оборудование китайского производителя при внедрении 5G на территории страны, передает Ixbt.com.

Согласно данным, компании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития сети пятого поколения. Таким образом МТС в ближайшие два года планирует реализовать пилотные запуски 5G в России с помощью техники Huawei.

«С помощью решений Huawei МТС запустит сети 5G для фиксированного беспроводного доступа и 5G NR на коммерческой сети оператора. Кроме того, Huawei поможет МТС запустить гигабитные зоны LTE с высокими скоростями доступа, а также развертывать сети LTE-Evolution со сверхмалой задержкой», — пишет ресурс.

Отмечается, что кроме сотовой связи компании намерены совместно развить использование технологий нового поколения в инфраструктурных объектах, а также на производстве.

Напомним, в феврале МТС заключил соглашение со шведским производителем оборудования Ericsson. В рамках сотрудничества компании планируют запустить фрагменты 5G в России уже в текущем году.

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