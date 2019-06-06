LG начнет продажу 8К OLED-телевизоров уже на днях

анонсировала продажи своего 8К OLED-телевизора. Первое в мире устройство с таким разрешением выйдет на рынок уже на этой неделе, сообщает пресс-служба корейской компании.

Согласно данным, модель, представленная LG, на сегодня является самой большой среди всех OLED-телевизоров. Его панель состоит из более чем 33 миллионов пикселей, обеспечивающих высокое качество изображения.

«Изображение чрезвычайно четкое на 88-дюймовом телевизоре благодаря разрешению 8K Ultra HD (7680 x 4320), что эквивалентно 16-кратному числу пикселей в полном HD и в четыре раза больше, чем в UHD», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, 8К OLED TV оснащен мощным интеллектуальным процессором, который анализирует визуальную информацию, предоставляя пользователю четкую картинку и звук.

Также телевизор поддерживает ряд функций для максимального удовлетворения потребностей зрителя. Среди них — «автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), переменная частота обновления (VRR) и усовершенствованный обратный канал воспроизведения аудио (eARC)». В частности, поддержка HDMI 2.1 «позволяет зрителям наслаждаться 8К контентом со скоростью 60 кадров на секунду».

Отмечается, что продажи устройства в Южной Корее стартуют уже на этой неделе, а к концу лета телевизор можно будет приобрести в Северной Америке и Европе.

Напомним, в марте LG Electronics объявила о начале продаж фирменных телевизоров линейки 2019 года. Компания-разработчик выпустила на рынок свои модели с технологией OLED и NanoCell.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.