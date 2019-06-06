Китай приступил к началу коммерческого использования 5G. Министерство промышленности и информатизации выдало лицензии сети пятого поколения четырем телеком-компаниям, передает УНН.

Сообщается, что разрешение на коммерческое использование технологий нового поколения получили мобильные операторы China Telecom, China Mobile и China Unicom, а также ТРК China Broadcasting Network.

Напомним, в течение 2019 года Китай стремительными темпами демонстрировал готовность к внедрению сетей пятого поколения. Совсем недавно, в конце мая, China Mobile построил более 300 базовых станций 5G в регионе Тяньцзинь.

Ранее, в конце апреля, пробная связь нового поколения была запущена в семи городах Китая оператором China Unicom.

Еще ранее, в феврале, власти китайского города Шеньчжень заявили о запуске тестирования коммерческой сети пятого поколения.

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