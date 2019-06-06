Киевстар предоставил своим пользователям безлимитный 4G-интернет. Оператор не будет списывать мегабайты со счетов абонентов вплоть до 31 июля, сообщает пресс-служба компании.

Оператор уточняет, что услуга будет доступна всем пользователям Киевстар, ее не нужно настраивать или заказывать дополнительно.

«Абонентам Киевстар нужно всего лишь: пользоваться 4G-смартфоном и иметь USIM-карту с поддержкой 4G; быть в зоне покрытия 4G-сети оператора; иметь оплаченный пакет услуг согласно условиям их тарифного плана», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что на сегодня возможность пользоваться безлимитным 4G от мобильного оператора имеют 27,7 млн. жителей 6109 населенных пунктов. Это порядка 67% всего населения Украины.

Напомним, в апреле Киевстар снизил стоимость услуг в роуминге. Так, плата за мобильный интернет была уменьшена в три раза (от 0,10 грн за 1 мегабайт), а за другие услуги — в два раза (звонки от 1 грн за минуту разговора и SMS-сообщение от 1 грн).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.