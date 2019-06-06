Киевстар снабдит связью 4G Харьковский метрополитен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, мобильный оператор ранее подавал заявку на торговую марку «Якісний 4G уже в метро». Укрпатент принял ее к регистрации.

Как сообщили в компании, Киевстар намерен зарегистрировать как можно больше ТМ для продвижения бренда. Одной из самых «громких» станет предоставление услуг четвертого поколения для харьковского метро.

«»Киевстар» в соответствии с законодательством Украины регистрирует все торговые марки, которые может использовать в рекламных целях. В частности, компания планирует уже вскоре предоставлять услуги 4G в метро Харькова», — прокомментировал оператор связи.

Напомним, в прошлом месяце Киевстар отмечал увеличение инвестиций в развитие новых технологий на 40%. За три месяца 2019 года вложения достигли порядка 1 миллиарда гривен.

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