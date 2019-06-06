В Киеве возведут новый IT-парк. Инновация будет размещена на территории полуострова Собачье устье (Оболонь), передает Лига.Tech.

Согласно данным, парк будет спроектирован по примеру уже существующего в Киеве аналога — UNIT.City. Разработка предполагает строительство здания 700×39 м, в котором будут размещены все необходимые удобства для представителей IT-сферы.

«В публичной части парка будут размещены офисы, образовательные учреждения (IT-академия, школа, детсад), гостиница, спортивная зона (бассейн и спортзал). Жилой блок предусматривает подземный паркинг и квартиры. Внутреннее здание будет состоять из трех типов юнитов, которые будут обеспечивать вариативность и гибкость проекта», — сообщает ресурс.

Кроме того, разработчики используют инновационный подход даже при возведении крыши здания — она будет оснащена солнечными батареями, спортивной площадкой и садом.

Напомним, в марте жителям столицы пообещали городской Wi-Fi, доступный в любой точке Киева. Киевская городская государственная администрация заявила о планах создать множество точек доступа Wi-Fi и разместить их на объектах коммунальной собственности.

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