Китай провёл первый в своей истории запуск ракеты с плавучей платформы, дрейфующей в территориальных водах страны в Жёлтом море, открыв тем самым новую страницу в истории своей космической отрасли. Об этом пишет издание China Daily.

Твердотопливная ракета Чанчжэн-11 стартовала с мобильной пусковой платформы, переделанной из погружаемого судна, дрейфующей в акватории Жёлтого моря у берегов провинции Шаньдун, отправив таким образом семь спутников на орбиту 600 километров над Землёй.

Данная миссия, ставшая первым морским стартом в мире за последние пять лет, продемонстрировала достижения Китая в области технологий и наличие возможностей, необходимых для проведения подобных запусков, а также указывает на то, что страна нашла альтернативу традиционным наземным космодромам.

Китай стремится расширить свои возможности в области услуг по запуску космических ракет, а также предлагать их новым странам – в особенности, тем, которые желают заполучить собственные доступные спутниковые сети.

Ракета Чанчжэн-11, разработанная и построенная Китайской академией ракетных технологий, является единственной твердотопливной ракетой в семействе Чанчжэн – опоре космической программы Китая.

По информации Академии, являющейся частью государственного конгломерата Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация, ракета имеет высоту 20.8 метра, два метра в диаметре, стартовый вес в 58 метрических тонн и способна выводить спутники на низкую околоземную и солнечно-синхронную орбиты.

Во время первого запуска ракеты Чанчжэн-11, который состоялся в сентябре 2015 года со стартовой площадки космического центра Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая, на солнечно-синхронную орбиту было выведено четыре спутника.

До проведения морского старта в космос было запущено шесть ракет типа Чанчжэн-11, которые в совокупности вывели на орбиту 25 спутников. Все предыдущие миссии были проведены с космодрома Цзюцюань и прошли успешно.

Мобильная пусковая платформа, использованная при запуске, принадлежит Китайской морской инженерной компании, название которой по условиям контракта не разглашается.

Ли Тонгью, менеджер проектов Чанчжэн-11 в Китайской академии ракетных технологий, проанонсировал проведение новых космических стартов, которые должны подтвердить возможность выведения таким образом грузов на различные орбиты.

По его словам, академия планирует построить специальный порт, предназначенный для поддержки проведения миссий по морским стартам, а также собственную специализированную пусковую платформу – вместо нынешней, переоборудованной из другого судна, которая позволит запускать не только твердотопливные ракеты, но и ракеты на жидком топливе. Последние имеют, как правило, больший размер и мощность.

Первый в мире морской космический старт был произведен в апреле 1967 года при помощи разработанной в Соединённых Штатах ракеты Scout B с платформы принадлежавшего Италии космического центра Luigi Broglio, дрейфовавшей у берегов Италии. Последний морской старт имел место в мае 2014 года, когда совместное предприятие Sea Launch, созданное при участии нескольких стран, произвело запуск ракеты Zenit-3SL с космической платформы Odyssey, дрейфовавшей в водах Тихого океана. Тогда на орбиту был выведен спутник связи.

В сравнении с традиционными запусками с наземных площадок проведение морских миссий несёт в себе гораздо меньше рисков, связанных с прохождением траектории полёта ракеты над густо заселёнными районами. Кроме того, данный метод позволяет проводить запуски вблизи экватора, что, в свою очередь, увеличивает грузоподъёмность ракеты, снижает затраты на запуск и увеличивает срок службы некоторых спутников.

Напомним, о планах Китая провести запуск ракеты «Чанчжэн-11» с морской платформы стало известно в мае текущего года.

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