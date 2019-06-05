YouTube продолжает внедрять новые правила для защиты несовершеннолетних в рамках платформы. Недавно видеосервис запретил пользователям до 13 лет вести прямые трансляции без присутствия взрослых. Информация об этом появилась на странице официального блога сервиса.

«Мы обновили политику потокового вещания, чтобы запретить несовершеннолетним выходить в прямой эфир без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении.

Так, каналы, нарушившие ограничение, могут быть лишены возможности проводить стримы.

Кроме того, как отмечают в компании, YouTube никогда не позиционировал себя как платформа, предназначенная для детей младше 13 лет. Поэтому видеосервис сосредоточил весь детский контент в YouTube Kids, а на основном сервисе ввел определенные меры предосторожности.

В частности, были отключены комментарии к видео с участием несовершеннолетних, сокращены рекомендации, а также удалены ролики, нарушающие правила сообщества в отношении безопасности детей.

Напомним, видеоплатформа YouTube Kids стала доступна в Украине еще в феврале. Дети могут смотреть ролики как через мобильное устройство, так и с помощью телевизора, используя ChromeCast, Apple TV или Smart TV.

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