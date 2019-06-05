Спутник связи «Ямал-601», запущенный с Байконура на прошлой неделе, не достиг рабочей точки в назначенный срок. Причиной послужили проблемы с двигателем аппарата, сообщают Вести.ru.

Согласно данным, до определенного момента выведение спутника в космос шло по плану, ракета-носитель «Протон-М» сработала исправно. Однако уже после отделения «Ямал-601» от разгонного блока обнаружилась неисправность одного из двигателей аппарата.

«Отделение аппарата прошло штатно: ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком вывела спутник в расчетную точку. Однако после отделения один из двигателей «Ямала-601″ выдал ошибочный вектор тяги, который невозможно было компенсировать другими двигателями. Его отключили», — передает ресурс.

Напомним, спутник связи «Ямал-601»был запущен 30 мая с космодрома Байконур. После достижения точки 49 гр.в.д. он должен заменить на орбите действующий там спутник «Ямал-202» и предоставлять услуги связи.

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