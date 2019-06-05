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Компания Viasat и бразильская компания Visiontec, занимающаяся дистрибуцией спутниковых продуктов, договорились о сотрудничестве в сфере предоставления услуг сверхскоростного доступа к спутниковому интернету на территории Бразилии.

В рамках данного соглашения компания Visiontec, выступающая в качестве полноправного партнёра Viasat, в настоящее время производит монтаж оборудования для доступа к спутниковому широкополосному интернету от Viasat в отдалённых школах, больницах и государственных учреждениях. В будущем также планируется устанавливать подобное оборудование в жилых домах, офисах и для организации доступа к Wi-Fi в общественных местах.

На данном этапе компания Visiontec подключила к спутниковому интернету более 5 000 отдалённых школ и 1 миллион студентов. Компания Viasat предоставляет наземную сеть и инфраструктуру для обеспечения работы спутника SGDC-1, находящегося в собственности и под управлением компании Telebras, миссия которого состоит в предоставлении возможности подключаться к доступному, масштабируемому широкополосному интернету в бразильских сообществах, где ранее было недоступно подключение к сети.

«Мы рассматриваем наше новое сотрудничество с компанией Viasat как прекрасную возможность предоставлять жителям Бразилии возможность доступа к высококачественному широкополосному интернету, – говорит бизнес-директор компании Visiontec Антонио Карлос де Мораес. – Наш широкий опыт в сфере установки оборудования для подключения к спутниковому интернету в сочетании с нашей сетью дистрибуции делает нас идеальным партнёром для компании Viasat, которая намерена предоставлять полноценный доступ к широкополосному интернету даже в труднодоступных районах страны».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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