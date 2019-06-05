Компания Viasat и бразильская компания Visiontec, занимающаяся дистрибуцией спутниковых продуктов, договорились о сотрудничестве в сфере предоставления услуг сверхскоростного доступа к спутниковому интернету на территории Бразилии.

В рамках данного соглашения компания Visiontec, выступающая в качестве полноправного партнёра Viasat, в настоящее время производит монтаж оборудования для доступа к спутниковому широкополосному интернету от Viasat в отдалённых школах, больницах и государственных учреждениях. В будущем также планируется устанавливать подобное оборудование в жилых домах, офисах и для организации доступа к Wi-Fi в общественных местах.

На данном этапе компания Visiontec подключила к спутниковому интернету более 5 000 отдалённых школ и 1 миллион студентов. Компания Viasat предоставляет наземную сеть и инфраструктуру для обеспечения работы спутника SGDC-1, находящегося в собственности и под управлением компании Telebras, миссия которого состоит в предоставлении возможности подключаться к доступному, масштабируемому широкополосному интернету в бразильских сообществах, где ранее было недоступно подключение к сети.

«Мы рассматриваем наше новое сотрудничество с компанией Viasat как прекрасную возможность предоставлять жителям Бразилии возможность доступа к высококачественному широкополосному интернету, – говорит бизнес-директор компании Visiontec Антонио Карлос де Мораес. – Наш широкий опыт в сфере установки оборудования для подключения к спутниковому интернету в сочетании с нашей сетью дистрибуции делает нас идеальным партнёром для компании Viasat, которая намерена предоставлять полноценный доступ к широкополосному интернету даже в труднодоступных районах страны».

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