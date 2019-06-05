В Южной Корее протестировали 5G-ATSC 3.0 – технологию для организации вещания и приёма телепрограмм в транспортных средствах

В Южной Корее протестировали 5G-ATSC 3.0 – технологию для организации вещания и...

Компания SK Telecom из Южной Кореи впервые продемонстрировала современную автомобильную телекоммуникационную платформу, построенную на базе новой технологии вещания ATSC 3.0, которая позволит автомобилистам и пассажирам наслаждаться просмотром телепрограмм в стандарте Full HD, находясь в поездке.

Демонстрация возможностей системы ATSC 3.0, разработанной организацией ATSC (Комитет по разработке передовых систем для телевидения, Advanced Television Systems Committee) и представляющей собой набор стандартов нового поколения для передачи телевизионного сигнала – включая UHD видео, звук, данные и даже таргетированную рекламу – прошла успешно, – заявили в пресс-службе компании-лидера на рынке телекоммуникаций Южной Кореи. Последнее решение было разработано совместными усилиями американских компаний Sinclair Broadcast Group и Harman International Industries.

В рамках демонстрации было показано соединение телекоммуникаций 5G и спектра ATSC 3.0 вещания для создания новых потенциальных возможностей на рынке ATSC 3.0 в США и по всему миру в преддверии эры самоходных автомобилей.

В компании SK Telecom сообщили об успешном проведении сеанса вещания в стандарте Full HD с качеством картинки в четыре раза превышающим качество DMB, с передачей различных рекламных сообщений для каждого из трёх двигавшихся по трассе автомобилей.

Помимо этого, автомобили получали в автоматическом режиме информацию о дорожном трафике, состоянии дороги и популярных ресторанах, которая сама обновлялась через сеть ATSC 3.0 при въезде автомобиля в ту или иную зону.

Также в SK Telecom продемонстрировали возможности функции мультипросмотра, позволяющей зрителям смотреть спортивные программы одновременно под различными углами, либо повторно просматривать на замедленной скорости заинтересовавшие их фрагменты игры. В компании заявили, что принцип работы данной функции мультипросмотра заключается в передаче видео с главной камеры на стадионе через сеть передатчиков ATSC 3.0, а видео с дополнительных камер – в виде потоков, через сеть 5G.

В настоящее время компании SK Telecom и Sinclair работают над внедрением на вещательной платформе технологии мобильных граничных вычислений (Mobile Edge Computing, MEC) и технологии обработки медиаданных в сети (Network-Based Media Processing, NBMP), являющихся ключевыми решениями для 5G, что даст возможность передавать с малой задержкой видео в режиме дополненной и виртуальной реальности.

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