В России состоялся первый видеозвонок в сети 5G. «Ростелеком» и «МегаФон» позвонили президенту подразделения Nokia Томми Уитто, передает Lenta.ru.

«Мы хотим, чтобы заказчики Nokia первыми внедрили 5G на своих рынках. Мы очень рады партнерству с «МегаФоном», «Ростелекомом» в рамках данного проекта, использующего возможности решений из семейства Nokia Airscale для ускоренной подготовки российской отраслевой экосистемы к внедрению технологии 5G», — прокомментировал вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо.

Также, в рамках того же мероприятия, был совершен еще один звонок с использованием сети пятого поколения. Его совершили «МегаФон» и Tele2, подтвердив тем самым, что совместное использование инфраструктуры 5G разными операторами возможно.

Напомним, в 2017 году американская компания Verizon и южнокорейский оператор мобильной связи KT совершили первый в мире голографический звонок в сети 5G.

А спустя два года в Китае состоялся первый звонок с помощью 5G-смартфона. Его провели компания ZTE совместно с провайдером China Unicom.

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