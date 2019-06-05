В сентябре итальянская телекомпания Europa Way (ранее носила название Europa 7) планирует запустить новую платформу платного телевидения, вещающую с использованием технологии цифрового вещания DVB-T2.

На начальном этапе на платформе Fly HD будет транслироваться восемь фильмовых телеканалов, предлагающих контент от ведущих студий из Голливуда, а также музыкальный телеканал, в эфире которого можно будет увидеть трансляции наиболее ярких музыкальных мероприятий, проходящих в Италии и в мире. Вещание будет осуществляться в стандарте HD/4K HDR со звуковой дорожкой в Dolby Digital.

Все телеканалы будут транслироваться с кодировкой Nagravision с технологической платформы R2 компании Mediaset.

Согласно информации пресс-службы телекомпании, фильмы и телепрограммы будут доступны в режиме PPV «по чрезвычайно привлекательной цене и без каких-либо обязательств касательно подписки». Кроме того, абонентам будет предложен специальный донгл для приёма телеканалов на смартфонах и планшетах.

Компания Europa Way принадлежит итальянскому предпринимателю Франческо Ди Стефано, который в прошлом без особого успеха несколько раз пытался запускать альтернативные платные и бесплатные платформы для существующих вещателей.

В ноябре прошлого года в компании Europa 7 заявили о поиске партнёров для запуска новой недорогой службы PPV.

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