lifecell представил пользователям новые тарифные планы. В целом, новые услуги предполагают увеличение количества минут для голосовых звонков и мобильного трафика, сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, lifecell обновил тарифы «Хайп», «Лайфхак» и Platinum, предоставляя абонентам возможность выбора необходимого количества минут для звонков. При этом пользователи могут свободно переключаться между предложенными вариантами, сохраняя срок действия пакета.

«Предложенные варианты для выбора минут – это дополнительное преимущество, которое диджитал-оператор lifecell предоставил своим абонентам для свободы общения внутри сети и голосовых звонков на любые украинские номера. Ведь 1000, 1500 и 2500 минут ­- это в два-три раза больше, чем в среднем выговаривает украинец за 4 недели», — прокомментировал руководитель программ и проектов lifecell Евгений Калинин.

Кроме того, пользователям, которые потребляют много трафика, оператор связи предложил тариф «Интернет Жара», предоставляющий 20 ГБ мобильного интернета. После того, как абонент использует все гигабайты, ему автоматически будет начислен полный пакет услуг, даже если не истек срок 4-недельной тарификации.

Напомним, в начале года lifecell представил новый тариф-конструктор «ХэндМейд». Абоненты получили возможность самостоятельно выбирать и комбинировать наиболее выгодные для себя услуги.

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