Куба легализировала частные Wi-Fi точки, ослабив жёсткое ограничение на использование интернета

На Кубе объявили о легализации частных сетей Wi-Fi и импорта сетевого оборудования, в частности – роутеров, ослабив тем самым одну из самых строгих в мире систем ограничений использования интернета. Об этом пишет издание The Japan Times.

Решение, озвученное государственными СМИ, вводит в правовое поле тысячи домашних цифровых сетей, созданных кубинцами с использованием ввезённого из-за границы оборудования. До сих пор такое оборудование считалось нелегальным, однако в последние годы правительство закрывало глаза на его наличие в домах граждан. Также, похоже, правительство Кубы готово разрешить частным компаниям предоставлять гражданам страны доступ в интернет, а именно – открывать интернет-кафе, которых до сих пор на Кубе практически не существовало.

Однако, несмотря на то, что новые правила позволяют гражданам подключаться к интернету, используя собственное оборудование, а также делиться интернетом с другими, правительство не намерено ослаблять государственный контроль за сетью в целом. Кубинский монополист сферы телекоммуникаций – компания Etecsa – остаётся единственным провайдером услуг интернета на острове. Новые правила вступают в силу с 29 июля.

В правительстве заявляют, что операторы частных сетей не будут иметь право взимать с пользователей плату за доступ, однако пока не ясно, как данный вопрос будет контролироваться.

До 2015 года единственный легальный доступ в интернет на Кубе можно было получить лишь в правительственных компьютерных центрах и отелях, посещаемых, главным образом, туристами. Ситуация изменилась после установки в парках и на перекрёстках улиц десятков правительственных роутеров. Кубинцы смогли подключаться к данным роутерам за несколько долларов в час, купив в специальных правительственных центрах скретч-карту. Затем цена интернета была снижена до 1 доллара в час.

Желая получать возможность наслаждаться интернетом у себя дома, кубинцы ввозили контрабандой мощные антенны, улавливающие сигнал от ближайшего правительственного роутера и передававшие их в гостиные и спальни граждан. Разумеется, для доступа им всё равно требовалось приобрести скрэтч-карту.

Кроме того кубинцы создавали собственные сети из тысяч компьютеров, подключенных друг к другу кабелями, протянутыми от дома к дому, – главным образом, для командных компьютерных игр. Им не разрешалось подключаться к интернету, однако многие сети имели, по меньшей, мере несколько точек подключения.

Правительство, в общем-то, закрывало глаза на эти сети, но время от времени проводило рейды, заканчивавшиеся демонтажём и конфискацией кабелей. Отныне это всё станет легальным. Также кубинцам будет разрешено ввозить антенны и роутеры, получив специальное разрешение. Данный процесс должен занимать 30 дней.

Более того, домашние сети можно будет легально подключать к правительственному интернету, раздавая его сигнал к домам, где он не доступен. В прошлом году на Кубе началось предоставление услуг доступа в интернет через телефонные линии, однако, данная услуга развивается достаточно медленно и пока доступна лишь в ограниченном количестве домов. В прошлом году на Кубе появился и мобильный интернет, доступность которого расширяется более быстрыми темпами.

Впрочем, несмотря на то, что владельцы оборудования смогут раздавать сигнал интернета через Wi-Fi, самим им для доступа в сеть всё равно придётся покупать скретч-карту в правительственном центре.

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