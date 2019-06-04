На фоне проходившего 28-31 мая в Женеве международного саммита «Искусственный интеллект во благо развития» (AI for Good) Международный союз электросвязи (ITU) опубликовал отчёт, в котором подробно исследуются возможности использования искусственного интеллекта (AI) в сфере производства и дистрибуции теле- и радиовещательного контента.

В отчёте «Системы искусственного интеллекта для производства программ и обмена ими» обсуждаются возможности использования искусственного интеллекта для оптимизации рабочих процессов при создании теле- и радиопрограмм, улучшения качества звука и изображения, повышения эффективности использования частотного спектра при дистрибуции теле- и радиопрограмм, а с недавних пор даже для создания новых программ из архивных материалов и автоматического таргетирования контента на определённые аудитории или отдельных лиц.

К примеру, искусственный интеллект используется для извлечения контента из обширных архивов; для автоматической локализации контента с целью международной дистрибуции; для предоставления целого ряда дополнительных услуг пользователям – в частности, для субтитрования, звукового описания, преобразования текста в речь и подписывания – с гораздо большей скоростью, чем это было в прошлом.

«ITU сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами с целью популяризации искусственного интеллекта в качестве средства улучшения жизни людей по всему миру и поиска решений самых серьёзных мировых проблем, – говорит генеральный секретарь ITU Хоулинь Чжао. – Это поможет нам определиться с практическими возможностями использования искусственного интеллекта для ускорения прогресса в достижении определённых ООН Целей устойчивого развития, и это именно то, чем мы занимаемся на этой неделе в рамках международного саммита Искусственный интеллект во благо развития ».

Международный саммит AI for Good – ведущая платформа ООН для обеспечения глобального и инклюзивного диалога в сфере использования искусственного интеллекта. Саммит ежегодно проходит в Женеве и организовывается ITU при участии других агентств ООН, а также Фонда XPRIZE и ACM.

Недавний отчёт, посвящённый прогнозам на будущее искусственного интеллекта, является ответом на вопрос ITU-R от Группы исследователей (секция вещательных служб) касательно использования искусственного интеллекта (AI) для сферы телерадиовещания, который возник в январе 2019 года. Группы исследователей в рамках ITU являются теми площадками, на которых члены ITU могут совместно вырабатывать позицию касательно приоритетов членства в ITU. Группы разрабатывают техническую основу для соглашений ITU и связанной с ними деятельности.

Группы исследователей при Секторе радиосвязи ITU (ITU-R) ищут решения для проблем, связанных с эффективным управлением и использованием радиочастотного спектра и орбитальных ресурсов, характеристиками и производительностью радиосистем, мониторингом спектра, радиосвязью при чрезвычайных ситуациях для обеспечения общественной безопасности и оказания помощи при бедствиях, борьбе с помехами радиосвязи и новыми технологиями.

«Нам предстоит ещё проделать невероятно огромный объём работ, прежде чем мы сможем гарантировать, что использование искусственного интеллекта при производстве и дистрибуции программ будет приносить пользу аудитории, – говорит директор Бюро радиосвязи при ITU Марио Маневич. – Нам также необходимо получить чёткую уверенность в том, что используемые системы способны взаимодействовать между собой. Этот и другие отчёты и рекомендации ITU помогут достижению данной цели».

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