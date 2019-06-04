Телеканал «1+1» готовит показ культового телесериала.

Сериал «Чернобыль», ставший событием международного уровня и ещё до завершения съёмок возглавил рейтинг лучших сериалов всех времён IMDb, покажут в эфире телеканала «1+1», а также на VOD-сервисе 1+1 Video. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе телеканала, не уточняя точную дату премьеры.

«Чернобыль» – сериал об украинской трагедии, которая всколыхнула мир. Съёмку проекта осуществили американский канал HBO и британский Sky, а также украинский продакшн Radioaktive Film.

Напомним, ранее стало известно о планах «1+1 медиа» запустит несколько каналов в HD-формате уже к концу текущего года.

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