К 50-летию «Ну, погоди!» 15 июня в 22:15 «Интер» покажет в эфире все серии культового мультфильма. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе телеканала.

Первая серия мультипликационного фильма о приключениях Волка и Зайца вышла на телеэкраны в июне 1969 года. Забавные персонажи сразу же завоевали любовь миллионов телезрителей. На этих добрых и поучительных историях выросло не одно поколение. Даже спустя полвека мультфильм с удовольствием смотрят взрослые и дети.

По этому случаю телеканал снял специальные промо-ролики, посвященные юбилейной дате.

Один из роликов – это инсценировка известного эпизода «Ну, погоди!», где Заяц перерезает веревку, по которой на балкон многоэтажки пытается залезть Волк. Ведущие телеканала «Интер» Анастасия Даугуле и Андрей Доманский повторили действия мультяшных персонажей.

Во втором промо-ролике, посвященном 50-летию «Ну, погоди!», Андрей Доманский снялся вместе со своими детьми: 14-летней Ладой, 7-летней Кирой и 2-летней Верой. Для самой младшей дочки Андрея это первый опыт съемок. Малышка сразу же оказалась в центре внимания. Она быстро адаптировалась на съемочной площадке и в перерывах вместе со старшими сестричками смеялась, пела и танцевала. Девочки признались, что тоже любят смотреть «Ну, погоди!». Что именно будет делать в ролике семья Доманских, телезрители «Интера» узнают совсем скоро.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.