Четыре крупнейших украинских телевизионных холдинга (1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина») намерены закодировать спутниковый сигнал своих телеканалов 20 января 2020 года. Об этом со ссылкой на слова исполнительного директора 1+1 media Ярослава Пахольчука сообщает издание «Телекритика».

Согласно озвученной информации, на украинский рынок уже завезено 100 000 сет-топ-боксов, специально предназначенных для приёма кодированного сигнала и последующего его декодирования для просмотра абонентом. До конца лета ожидается поставка ещё около 500 тысяч таких приёмников.

На реализацию системы условного доступа уже потрачено около 7,5 миллионов американских долларов. Из которых $2,5 млн – это инвестиции медиахолдингов, а $5 млн – поставщиков оборудования и операторов.

Старт информационной кампании о начале кодирования медиагруппы планируют инициировать 25 августа текущего года. По прогнозам на сервисы платного телевидения должны перейти около двух миллионов украинских телезрителей.

В начале ноября этого года ожидаются первые тестовые включения кодировки, а также запуск параллельного вещания телеканалов с других транспондеров. Таким образом медиагруппы намерены информировать зрителя о грядущем переходе на платные технологии.

Вместе с тем сообщается о заключении контракта между медигруппами и «Зеонбудом», который предполагает кодирование спутникового транспортного потока оператора.

Напомним, впервые о намерении закодировать спутниковый сигнал 23 национальных телеканалов, входящих в состав четырёх крупнейших телевизионных холдингов стало известно ещё в 2017 году. Позже дата кодирования несколько раз переносилась на более поздний срок. В декабре 2018 года в Украину поступила первая партия спутниковых приставок для приёма телеканалов медиаугрупп после кодировки.

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