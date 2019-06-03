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Спутник связи eutelsat

Eutelsat 7C – новый сверхмощный вещательный спутник компании Eutelsat Communications прибыл на Европейский Космопорт в Куру, Французская Гвиана, откуда 20 июня он будет запущен на орбиту вместе с другим космическим аппаратом при помощи ракеты Ariane 5.

Спутник массой в 3.4 тонны, построенный компанией Maxar Technologies и снабжённый 49 транспондерами Ku-диапазона в эквиваленте 36 МГц, будет предоставлять свои услуги на территории Африки, Европы, Ближнего Востока и Турции.

Аппарат будет размещён в орбитальной позиции 7 восточной долготы, где он будет работать в паре со спутником Eutelsat 7B, что позволит увеличить ёмкость этой орбитальной точки на 19 транспондеров. При этом спутник Eutelsat 7A в рамках стратегической программы Eutelsat по оптимизации спутникового флота, будет перемещён в другую позицию.

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Запуск спутника запланирован на 20 июня, во время «пускового окна», которое откроется в 21:43 и закроется в 23:30 по Гринвичу (18:43-20:30 по киевскому времени).

Спутник будет введён в полноценную коммерческую эксплуатацию ближе к концу 2019 года, после того, как он достигнет плановой орбитальной позиции, используя собственные электрические двигатели, и пройдёт необходимые тесты.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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