Eutelsat 7C – новый сверхмощный вещательный спутник компании Eutelsat Communications прибыл на Европейский Космопорт в Куру, Французская Гвиана, откуда 20 июня он будет запущен на орбиту вместе с другим космическим аппаратом при помощи ракеты Ariane 5.

Спутник массой в 3.4 тонны, построенный компанией Maxar Technologies и снабжённый 49 транспондерами Ku-диапазона в эквиваленте 36 МГц, будет предоставлять свои услуги на территории Африки, Европы, Ближнего Востока и Турции.

Аппарат будет размещён в орбитальной позиции 7 восточной долготы, где он будет работать в паре со спутником Eutelsat 7B, что позволит увеличить ёмкость этой орбитальной точки на 19 транспондеров. При этом спутник Eutelsat 7A в рамках стратегической программы Eutelsat по оптимизации спутникового флота, будет перемещён в другую позицию.

Запуск спутника запланирован на 20 июня, во время «пускового окна», которое откроется в 21:43 и закроется в 23:30 по Гринвичу (18:43-20:30 по киевскому времени).

Спутник будет введён в полноценную коммерческую эксплуатацию ближе к концу 2019 года, после того, как он достигнет плановой орбитальной позиции, используя собственные электрические двигатели, и пройдёт необходимые тесты.

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