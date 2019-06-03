В период с 2018 по 2024 год общее количество подписчиков услуги SVOD во всём мире вырастет на 439 миллионов (или же на 86%) – до отметки в 947 миллионов. За один лишь 2019 год рост числа подписчиков составит 119 миллионов, – говорится в исследовании Digital TV Research.

По мере того, как общее количество подписчиков будет приближаться к отметке в 1 миллиард, чистый прирост подписчиков услуги в период с 2018 до 2024 года составит 175 миллионов – до отметки в 531 миллион «чистых» подписчиков. Это значит, что к 2024 году на одного среднего подписчика услуги SVOD будет приходиться 1.78 подписки на данную услугу. В 2018 году данный показатель составлял 1.43.

Старший аналитик агентства Digital TV Research Саймон Мюррей комментирует: «В 2018 году Китай обогнал США, став лидером по общему количеству подписок на услугу SVOD. В дальнейшем эти две страны продолжат занимать доминирующие позиции на мировом рынке данных услуг. К 2024 году на долю США и Китая будет в совокупности приходиться 59% от общего количества подписок на услугу SVOD в мире. Впрочем, нынешняя цифра меньше, чем в 2018 году, когда данная доля составляла 63%, и это указывает на то, что развитие SVOD в других странах идёт более быстрыми темпами».

В пятнадцати странах мира к 2024 году число подписок на услугу SVOD перевалит за отметку в 10 миллионов – в совокупности их доля составит 86% от общего мирового рынка.

К 2024 году на долю Netflix будет приходиться 203 миллиона подписчиков (21% от общемирового количества), на долю Amazon Prime Video – 125 миллионов (13%), на долю платформ из Китая – 289 миллионов (31%, при этом в Китае не будут работать ни Netflix, ни Amazon Prime Video), на долю Disney+ — 75 миллионов подписчиков, а ещё 255 миллионов будут распределены между «прочими» платформами.

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