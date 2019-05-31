Совет министров Крыма заявил о намерении ликвидировать киностудию «Ялта-фильм». Исполнить распоряжение должны будут до 1 мая 2020 года, передает РИА Новости.

Согласно указу Совмина, будет создана специальная группа, чей состав утвердят позже, для проведения всех мероприятий касательно закрытия киностудии.

Отмечается, что еще год назад, когда «Ялта-фильм» была передана в федеральное владение, в планах правительства было отреставрировать ее, выделив на это 4 миллиарда рублей.

Киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой «Ханжонков и Ко» как киносъёмочная база. В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована.

Напомним, в начале месяца стало известно о продаже украинского завода видео- и фотопленок «Свема», расположенного в г. Шостка Сумской области. Предприятие было выставлено на аукцион за 15 тысяч долларов.

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