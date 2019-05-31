Компания Etisalat стала первой телекоммуникационной компанией в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка), которая предложит владельцам 5G-совместимых смартфонов возможность подключить услугу сверхскоростной связи 5G.

Начиная с 30 мая опробовать услугу смогут все счастливые обладатели смартфонов ZTE Axon 10 Pro – первых доступных на рынке ОАЭ 5G-совместимых устройств, предлагаемых компанией Etisalat своим клиентам.

Запуск нового стандарта означает возможность подключения к сети на скорости до 1 Гбит/сек. Абоненты сети 5G, примерно в 20 раз превосходящей по скорости сети 4G, смогут смотреть потоковое видео в разрешении 4K в любом месте, в любое время и практически без задержки.

В настоящее время абоненты компании Etisalat, желающие подключить себе 5G, могут приобрести смартфон ZTE Axon 10 Pro в торговом центре Marina Mall в Абу-Даби и в торговом центре Dubai Mall в Дубаи. При этом компания предлагает достаточно гибкую систему тарифных планов Smart Pay с возможностью заключения контрактов на 12, 18 либо 24 месяца при цене от 241 дирхама (≈ 65 долларов).

Упомянутый выше смартфон станет первым из 5G-совместимых устройств от международных брендов, которые компания Etisalat планирует предложить на рынке ОАЭ в текущем году.

Подписчики услуги смогут опробовать множество современных технологий – начиная от дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности до искусственного интеллекта, самоходных автомобилей, 3D-печати, носимых устройств и многого другого.

Возможность подключения к сети 5G будет доступна всем имеющим 5G-совместимые устройства абонентам Etisalat, вне зависимости от их статуса и типа оплаты. Все клиенты смогут использовать существующие пакеты в сети 5G.

Напомним, весной прошлого года Etisalat начал модернизацию собственной сети, тем самым готовя её к запуску 5G. Ещё годом ранее оператору удалось добиться скорости передачи данных в сети пятого поколения равной 71 Гбит/сек.

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