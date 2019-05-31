Пользователи Twitter получили новую возможность для прямых эфиров. Теперь в стримы можно приглашать до 3 гостей, передает News.ru.

Сообщается, что нововведение поможет превратить монолог стримера в полноценную беседу или даже интервью. Гость может в любое время отключиться по своему желанию, чтобы дать возможность подключиться другим.

Что касается зрителей эфира, то приглашенных людей они могут только слышать, видео работает только для создателя трансляции.

Как сообщила сама компания, на внедрение этой функции ее вдохновил успех аналогичной возможности, запущенной в Periscope. Обновление для Twitter работает абсолютно также и предусматривает в точности те же действия, что и у его предшественника.

Напомним, Twitter начал передавать прямые трансляции, работая в тандеме с сервисом Periscope, еще в 2016 году.

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