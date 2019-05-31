Несмотря на антипиратский меморандум, нелегальное распространение контента в России процветает

Россия в последнее время активно взялась за борьбу с пиратством. В частности, об этом свидетельствует подписание антипиратского меморандума и разработка закона о защите авторских прав. Однако подавить нелегальное распространение контента пока все же не удается, пишет Коммерсантъ.

Согласно данным, на сегодня в России 92% жителей смотрят видео в режиме онлайн, но только 10% из них готовы за это платить. При этом около 60% респондентов признались в использовании торрент-трекеров.

Согласно ожиданиям, подписанный в конце 2018 года антипиратский меморандум должен был внести весомый вклад в пресечение незаконного распространения контента. Был создан реестр пиратских ресурсов, однако правообладатели признают, что пока он работает не так эффективно, как ожидалось.

Представители онлайн-кинотеатров также отмечают, что с появлением реестра ситуация критично не изменилась. В частности, кинопиратство продолжает процветать. По данным Group-IB, почти все фильмы, вышедшее в 2018 году в прокат, были залиты в сеть пиратами. А в WebKontrol отмечают, что за прошлый год нарушители разместили в интернете от 2 тыс. до 8 тыс. нелегальных ссылок по каждой крупной кинопремьере.

В итоге эксперты и участники рынка сошлись на мнении, что окончательно побороть интернет-пиратство вряд ли удастся, однако продолжать борьбу с ним все же стоит. К примеру, Amediateka предлагает судовые иски против нарушителей, поскольку считает их куда более эффективными, нежели простые штрафы.

Напомним, на днях в России презентовали новое антипиратское решение. «Медиа-коммуникационный Союз» (МКС) запустил программный софт для Реестра нелицензионного контента.

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