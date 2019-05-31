Ряд крупнейших российских онлайн-кинотеатров выразил протест против поправок в законодательство, предусматривающих полную отчетность таких видеоресурсов перед единой государственной системой учета кинобилетов (ЕАИС) касательно количества показов. Об этом пишет Телеспутник.

Согласно данным, ассоциация «Интернет-видео» (АИВ) от имени онлайн-кинотеатров отправила в Министерство культуры письмо, в котором представители отрасли выразили сомнение в уместности создания системы контроля.

В частности, онлайн-кинотеатры отметили, что отчитываться перед государством должны правообладатели, которые располагают необходимой информацией. Перекладывание этих обязанностей на онлайн-ресурсы может повлечь за собой дополнительные расходы, а также вмешательство в коммерческие отношения между сторонами.

Кроме того, АИВ уточняет, что поправки в законодательство не касаются крупных иностранных видеосервисов и социальных сетей. Таким образом, YouTube, iTunes, IPTV-сервисы и многие стриминговые платформы не обязывают отчитываться о показах, что, по сути, выглядит как дискриминация онлайн-кинотеатров.

В качестве решения представители рынка предлагают провести консультации правительства с правообладателями, онлайн-кинотеатрами, социальными сетями и телеком-операторами. По их мнению, это поможет определить уместность создания системы контроля и готовности сторон к ее возможной реализации.

Напомним, информация о том, что Российское Министерство культуры обяжет онлайн-кинотеатры отчитываться о просмотрах фильмов, появилась чуть более недели назад. Сервисы хотят вынудить предоставлять информацию в ЕАИС для того, чтоб иметь полное представление о кинопрокате в России и обеспечивать качественную защиту прав потребителей.

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