Рейтинговая компания Fitch рассказала о долгах Netflix. По мнению первой, в прибыльности видеосервиса можно усомниться, передает РБК.

Сообщается, что на данный момент совокупный долг Netflix составляет порядка 12 миллиардов долларов. За один только последний год сумма выросла на 60%. В Fitch уверены, что в попытке успешно конкурировать с другими онлайн-сервисами, Netflix превратился в настоящего серийного должника.

Разумеется, деньги видеосервису нужны для создания оригинального контента, что включает в себя не только съемки фильмов и сериалов, но и гонорары для актеров, режиссеров и сценаристов. Логично предположить, что новые проекты привлекут новых зрителей, а следовательно — больше доходов.

Однако сам Netflix не рассчитывает выйти в плюс в этом году. Видеосервис оценивает возможные грядущие убытки на 2019 год в 3,5 миллиарда долларов.

Напомним, еще в прошлом месяце видеосервис рассказал, что в текущем году намерен вложить в новый контент 15 миллиардов долларов.

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