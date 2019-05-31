В Великобритании появилась сеть 5G. Запуск был организован мобильным оператором EE, передает Коммерсантъ.

Таким образом Великобритания стала одной из первых европейских стран, начавших использование технологии нового поколения. Ранее 5G была запущена только в Швейцарии и нескольких небольших странах вроде Монако или Сан-Марино.

Отмечается, что первое время покрытие сети пятого поколения охватит небольшую территорию Великобритании — шесть крупнейших городов, включая Лондон, Эдинбург и Манчестер.

Кроме того, уже в июне 5G в стране планирует запустить еще один оператор сотовой связи — Vodafone.

Однако, стоит напомнить, что еще в середине текущего месяца Vodafone сообщал, что первым предоставит населению доступ к сети пятого поколения в Великобритании — 3 июля. EE опередил планы оператора на целый месяц.

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