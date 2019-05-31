Было выдано почти 3 000 лицензий на частоты, необходимые для запуска высокопроизводительных сетей широкополосного доступа в стандарте 5G.

Объявленный Федеральной комиссией по электросвязи второй аукцион частот для развития 5G завершился, принеся организаторам 2 миллиарда долларов.

Стандарт 5G, уже запущенный на территории США компаниями Verizon и AT&T, – это технология сетей беспроводного доступа, позволяющий смартфонам подключаться к интернету на высокой скорости и позволяющий обеспечить большую ёмкость.

В рамках второго аукциона частот FCC продала пакет широкополосных частот в миллиметровом диапазоне в полосе 24 ГГц, при этом 2 904 из 2 909 выставленных на аукцион лицензий были выданы в один день. Данные лицензии позволяют операторам запускать свои услуги на нескольких частотах, повысив скорость и ёмкость сети и снизив время задержки.

«Лидерство США в сфере развития стандарта 5G выражается, в частности, и в выделении большого количества частот, необходимых для развития стандарта связи нового поколения, – говорит председатель правления FCC Аджит Пай. – Выделяя большее количество частот, мы гарантируем американским потребителям возможность получения максимальной выгоды от использования инновационных решений, которые несёт в себе 5G, а также укрепим позиции США в развитии технологии 5G».

В общей сложности на аукционе было собрано 2 024 268 941 доллар. В FCC пока не сообщают о том, кто из участников что получил.

Во время первого аукциона частот для развития 5G в FCC собрали 702 572 410 долларов. Аукцион начался в ноябре прошлого года и завершился в январе нынешнего. Тогда своих обладателей нашли 2 965 из 3 072 лицензий в диапазоне миллиметровых волн в полосе 28 ГГц.

Третий аукцион частот для развития 5G стартует 10 декабря текущего года. На продажу будут выставлены лицензии на частоты в полосах 37 ГГц, 39 ГГц и 47 ГГц.

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