В Украине стартует антипиратский социальный челлендж #зачепило. Организаторами выступили «Чистое небо» и рекламный холдинг Publicis. Информация об этом появилась на сайте «Чистого неба».

Целью челленджа станет привлечение внимания простых украинских пользователей к интрнет-пиратству и нарушению авторских прав в целом. Организаторы инициативы намерены достучаться до сознания граждан и дать им понять, что авторский контент — такой же товар, как, к примеру, продукция в супермаркете, бесплатное присвоение которой равносильно краже.

«Мы хотим изменить отношение к незаконному использованию контента, ведь это реально кража. Такие действия не позволяют развиваться талантам, приносят реальные финансовые убытки и уменьшают количество инвестиций в украинский продукт», — отмечает «Чистое небо».

Авторы инициативы уверены, что незаконное потребление контента пагубно воздействует на экономику Украины, поскольку продукция, «слитая» в интернет, не только не отбивает инвестиции, но и не получает прибыли на новые проекты. Это влечет за собой кризис оригинального национального производства контента.

В связи с этим, челлендж #зачепило призван убедить украинцев, что легальное использование контента не обязательно дорогостоящее — есть уйма возможностей посмотреть/почитать/послушать бесплатно и без нарушения авторских прав. Кроме того, платить за оригинальный труд сегодня еще и модно. Организаторы считают, что игнорирование пиратского контента может служить реальным поводом для гордости.

Напомним, активно борется с нарушением авторских прав и Киберполиция. В апреле была запущена операция «Пираты», в рамках которой правоохранители усиленно противодействовали незаконному распространению контента.

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