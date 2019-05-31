В компании Inmarsat заявили о том, что приняли решение поручить компании Airbus разработку и создание трёх спутников нового поколения серии Global Xpress.

Стоимость изготовления спутников не сообщается, однако в Inmarsat заверили, что уровень капитальных затрат на новую спутниковую программу в целом соответствует долгосрочному планированию, поэтому в компании не изменяли основные показатели капитальных затрат.

Три спутника серии GX – Inmarsat GX7, Inmarsat GX8 и Inmarsat GX9 – будут спроектированы, изготовлены и собраны компанией Airbus и станут первыми спутниками нового поколения компании Inmarsat. Аппарат GX7 планируется запустить в первой половине 2023 года.

Спутники связи, работающие в Ka-диапазоне – то есть, использующие электромагнитные волны более высокой частоты – предназначены для расширения глобального покрытия мобильного широкополосного интернета от Inmarsat, увеличения ёмкости сети и улучшения качества обслуживания.

На борту новых спутников будут установлены системы обработки сигнала и активные антенны, позволяющие настраивать необходимые покрытие, ёмкость и частоту. Спутники также смогут подстраиваться под требования Inmarsat, обеспечивать установку широкополосных соединений с высокой пропускной способностью. Новая технология совместима с существующими терминалами.

По мнению руководства компании Inmarsat, к концу 2020 года спутники серии GX смогут приносить годовой доход в размере 500 миллионов долларов.

Генеральный директор компании Inmarsat Руперт Пирс комментирует: «Мы очень рады возможности сотрудничать с компанией Airbus, которая чудесно справляется с поставленными нами перед ней сложными задачами стратегического и технологического плана. Данное заявление свидетельствует о начале нового долгосрочного стратегического партнёрства. GX быстро стал очень существенным и стабильным источником роста доходов Inmarsat. Что ещё более важно, GX становится воплощением нашего стратегического, долгосрочного подхода к вопросам расширения сетей, поскольку мы продолжаем отвечать на запросы наших клиентов и предвидеть их».

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